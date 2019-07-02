مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8834.26 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 18.43 نقطة ليقفل عند مستوى 8834.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 119 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 104 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق, أليانز إس إف, التأمين العربية, اللجين, وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الحكير, رعاية, كيان السعودية, ميدغلف للتأمين, ومبكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.32% و 2.71% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, كيان السعودية، إعمار, زين السعودية, والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, دار الأركان, سابك, الإنماء، واتحاد اتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 10.67 نقطة ليقفل عند مستوى 3813.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 276 ألف سهم تقاسمتها 538 صفقة.