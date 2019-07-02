ولي العهد يغادر طوكيو.. ويبعث برقيتي شكر لامبراطور اليابان ورئيس الوزراء

غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليابان اليوم بعد زيارته لليابان وترؤسه وفد المملكوة في قمة العشرين

حيث بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر للامبراطور ناروهيتو امبراطور اليابان إثر مغادرته اليوم طوكيو، فيما يلي نصها:

الامبراطور / ناروهيتو

امبراطور اليابان

تحية طيبة:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة دول مجموعة العشرين أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

مشيداً بمتانة العلاقات وأوصر التعاون المشترك بين بلدينا وشعبينا الصديقين، والرغبة في تعزيزها بما يحقق تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقيادتكم.

متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب اليابان الصديق استمرار الرخاء والتقدم.. وتقبلوا جلالتكم فائق تحياتي وتقديري.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر لرئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي إثر مغادرته اليوم طوكيو، فيما يلي نصها :

السيد شينزو آبي

رئيس وزراء اليابان

تحية طيبة :

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لكم عن شكري وامتناني على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة .

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بكافة المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين .

كما أشيد بالنتائج الإيجابية التي تم التواصل إليها خلال رئاسة دولتكم لأعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، مؤكداً أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي .

متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الياباني الصديق دوام التقدم والازدهار .. وتقبلوا تحياتي وتقديري .