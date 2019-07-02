استطلاع: الشركات الألمانية في الخارج أكثر تشاؤما في نظرتها للمستقبل

كشف استطلاع للرأي أن الاقتصاد العالمي والنزاعات التجارية الدولية مثل الدائرة بين الولايات المتحدة والصين يثير قلق الشركات الألمانية في الخارج.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن 24% من الشركات الألمانية العاملة في الخارج تتوقع تحسن نشاطها الاقتصادي الخارجي، بينما تتوقع 27% من الشركات أن يسوء الوضع.

وأعلنت غرفة التجارة والصناعة الألمانية اليوم الثلاثاء في برلين أن هذه المرة الأولى التي تسجل فيها توقعات الشركات الألمانية في الخارج نتائج سلبية في التقييمات منذ بدء إجراء الاستطلاع الخاص بالغرفة.

وقال رئيس قسم التجارة الخارجية في الغرفة، فولكر تراير، إن هناك بالفعل شكوكا متزايدة بشأن النمو الاقتصادي في كثير من الدول الصناعية حاليا، مشيرا إلى أن هناك توقعات بتراجع الطلب على الآلات أو السيارات أو الخدمات الألمانية.

وخفضت الغرفة توقعاتها بشأن نمو الصادرات الألمانية خلال هذا العام من 2.5% إلى 1%.