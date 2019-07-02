صعود أسهم أوروبا في التعاملات المبكرة والمكاسب محدودة

ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد مكاسب في الجلسة السابقة، لكن تهديد واشنطن بفرض رسوم على سلع إضافية بقيمة أربعة مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي يكبح المكاسب.

وبعد أيام من التوصل إلى هدنة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، كثفت الحكومة الأمريكية أمس الاثنين الضغط على أوروبا في نزاع بشان دعم طائرات.

وانخفضت أسهم إيرباص لصناعة الطائرات واحدا بالمئة وضغطت على المؤشر كاك 40 الفرنسي، الذي سجل أداء يقل عن المؤشر الأوروبي ستوكس 600 الذي ارتفع 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت جرينتش.

ونشر مكتب الممثل التجاري الأمريكي قائمة منتجات إضافية، بما في ذلك زيت الزيتون والجبن الإيطالي، قد تتعرض لرسوم تجارية، علاوة على منتجات بقيمة 21 مليار دولار أعلن عن فرض رسوم عليها في أبريل.

وارتفع القطاع المالي 0.4 بالمئة وقدم الدعم الأكبر للأسواق مع ارتفاع سهم إتش.إس.بي.سي هولدنجز وصعود سهم برودنشال واحدا بالمئة.