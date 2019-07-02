تعليم مكة يطلق 389 برنامجا تدريبيا خلال برنامج التدريبي الصيفي المهني

تطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأحد القادم، 389 برنامجاً تدريبياً ضمن " برنامج التدريبي الصيفي المهني "، تستهدف 10250 متدرباً ومتدربة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المكلف الدكتور فهد الزهراني، أثناء تجوله اليوم في مراكز التدريب، واجتماعه مع اللجنة الإشرافية للبرنامج، أن البرامج التدريبية لهذا العام وصل عددها لــ 389 برنامجاً للبنين والبنات، منها 155 برنامجاً للبنين يستفيد منها 4037 متدرباً، و 234 برنامجاً للبنات يستفيد منها 6213 متدربة، تشمل 19 مركزاً تدريبياً "10 مراكز للبنين و ٩ مراكز للبنات"، تشمل المحافظات التابعة لمكة المكرمة "بحرة والجموم، حيث يُشارك فيها 86 مدرباً للبنين و ١٣٠ مدربةً للبنات.

وأضاف الدكتور الزهراني أن إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة المكرمة استهدفت في خطتها جميع الفئات في الميدان التربوي، مشيراً إلى أن البرامج تهدف إلى تقديم برامج تطويرية نوعية لشاغلي الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم، واستثمار فترة الإجازة الصيفية وتجويد وتحسين نواتج التعلم مع تقديم مجموعة اختيارية متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية وتوفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة، مع تمكين المستهدفين من حضور البرامج التطويرية أينما تواجدوا خلال الإجازة الصيفية .

وأفاد مدير عام التعليم أن البرامج تشمل مجالات التدريب " الإشراف التربوي، العلاقات والإعلام القيادة الطفولة المبكرة، التربية الخاصة الأمن والسلامة التعليم الإلكتروني مصادر التعلم، الموهبة والإبداع، اللغة الإنجليزية، التقويم والاختبارات، مهارات البحث، العلوم الشرعية، تعليم الراشدين، التربية الفنية، التوجيه والإرشاد، مناهج وطرق التدريس".