"طوكيو إلكتريك" تعتزم طرح سندات بقيمة 1.38 مليار دولار

تعتزم شركة الكهرباء اليابانية "طوكيو إلكتريك باور" (تيبكو) طرح كمية سندات هي الأكبر منذ كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية التابعة لها في مارس 2011 بسبب الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) الذي ضرب شمال شرق اليابان في ذلك الوقت.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة "تيبكو بارو جريد" التابعة لمجموعة "طوكيو إلكتريك بارو" تعتزم بيع سندات قيمتها 150 مليار ين (1.38 مليار دولار) على ثلاث شرائح خلال الأسبوع الحالي، ليكون أكبر طرح للمجموعة منذ اضطرارها للتوقف عن الاقتراض من أسواق المال عام 2011 بسبب التداعيات المالية لكارثة فوكوشيما.

وكانت "طوكيو الكتريك" قد عادت إلى الاقتراض من أسواق المال عام 2017 بعد تدخل الحكومة اليابانية لإنقاذها من الإفلاس عام .2012

يأتي ذلك فيما تحظى سندات الشركات اليابانية باهتمام المستثمرين المحليين في ظل استمرار الفائدة السلبية للبنك المركزي الياباني.

وبحسب "تاكاهيرو أواشي" كبير مديري صناديق الاستثمار في شركة "أساهي لايف أسيت مانجمنت" اليابانية للاستثمار فإن سندات "تيبكو" تحظى بدعم الحكومة اليابانية ومن غير المحتمل عدم سدادها، وبالتالي فهي تتيح عائدا متغيرا وفقا لمعدل المخاطر. ومن المتوقع أن يكون العائد على سندات "تيبكو" من فئة 10 سنوات أكثر من 1% مقابل 0.21% متوسط العائد على السندات اليابانية التي تتمتع بالتصنيف الائتماني "أيه" أو أعلى من ذلك. يذكر أن مؤسسة معلومات الاستثمار والتصنيف الائتماني اليابانية تعطي سندات "تيبكو" تنصيف "بي.بي.بي موجب".