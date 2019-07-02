تراجع في وتيرة أسعار المساكن في بريطانيا

أظهرت بيانات اتحاد البناء البريطاني الصادرة اليوم الثلاثاء تراجعا بسيطا في معدل ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال يونيو الماضي.

ارتفعت أسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5% سنويا بعد زيادة بنسبة 0.6% خلال مايو الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2%.

في الوقت نفسه ارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1% شهريا بعد تراجع بنسبة 0.2% شهريا خلال مايو الماضي.

وقال "روبرت جاردنر" كبير خبراء الاقتصاد في "اتحاد البناء" البريطاني إنه من المحتمل أن تواصل سوق الإسكان، التأثر بتطورات الاقتصاد بشكل أوسع.

وأضاف "عندما تكون أوضاع سوق العمل جيدة، وأسعار الفائدة منخفضة، ستحظى سوق المساكن بالدعم، ومن المحتمل أن تظل حالة الغموض تكبح جماح الثقة والنشاط في السوق، مع استمرار وتيرة نمو الأسعار وحجم التعاملات عند مستويات قريبة من المستويات الحالية خلال الشهور المقبلة".

يأتي ذلك فيما ارتفعت أسعار المساكن في بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.6% بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% خلال الربع الأول.

في الوقت نفسه واصلت أسعار المساكن في العاصمة لندن تراجعها للربع الثامن على التوالي. وتباطأت وتيرة تراجع الأسعار في لندن إلى 0.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل تراجعها بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من العام.