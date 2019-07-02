مكسيم حارسا للفتح 3 مواسم

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التوقيع مع الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال بعد شراء عقده من نادي دينامو كييف، لتمثيل صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل لمدة ثلاثة أعوام، بعد نجاحه في تقديم نفسه بشكل جيد الموسم الماضي.

وسجل كوفال أرقاما خاصة مع الفتح خلال مشواره معه، حيث حافظ على شباكه نظيفة 11 مباراة خلال 29 مباراة، متفوقا على التونسي فاروق بن مصطفى المتوج بأفضل حارس في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى حصوله على ثاني حارس أكثر تصدية للكرة بـ100 مرة، بنسبة نجاح بلغت 68.9 في المائة.

من جانبه، عبر كوفال، عن سعادته بالتوقيع للفتح، موضحا أن البيئة الجاذبة التي وجدها، ومحبة الجماهير له كانا وراء قراره بالاستمرار مع الفريق.

على صعيد ثان، نجحت إدارة الفتح في إعادة قيد توفيق بوحيمد، لموسمين، قادما من الفيحاء، للدفاع من جديد عن ألوان الفريق.

وسبق لبوحيمد، تمثيل الفتح موسم 2016 / 2017 قبل رحيله إلى الفيحاء، إضافة للعبه في ناديي هجر، والاتفاق.

من جانبه، اعتمدت إدارة الفتح البرنامج الإعدادي الذي قدمه الجبال للموسم الجديد، حيث سيتكون من ثلاث مراحل، الأولى تنطلق في الأحساء ابتداء من اليوم، تشمل انطلاق التدريبات وإجراء الفحوص الطبية، فيما ستكون المرحلة الثانية في معسكر سلوفينيا ومدتها 25 يوما، على أن تكون الثالثة هي الأخيرة لمدة 12 يوما في الأحساء.