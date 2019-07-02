الصيعري .. ممنوع من التدريب

أرجأت إدارة نادي الاتفاق، قرارها الرسمي فيما يخص مصير المهاجم محمد الصيعري العائد بعد انتهاء إعارته إلى نادي الحزم، إلى حين تسلمها تقرير فني مفصل من المدرب الوطني خالد العطوي، في الوقت الذي أبلغته فيه بعدم دخوله إلى التدريبات الجماعية على أن يجهز له برنامج خاص تحت اشراف مدرب خاص، وأنها ستبدأ في استقبال العروض المقدمة إليه والراغبة في كسب خدماته الموسم المقبل، على رأسها عرضان من الشباب، والفيصلي.

من جهة أخرى، جددت إدارة الاتفاق‬ عقد المدافع علي الخيبري، لمدة ثلاثة مواسم إضافية حتى 2022.

من جهة أخرى، تواصلت تدريبات الاتفاق أمس على ملعب عبدالله الدبل في النادي، وشهدت الحصة التدريبية المسائية جدية كبيرة من قبل اللاعبين، وعمد العطوي إلى إجراء بعض التطبيقات الفنية والتكتيكية المختلفة باستخدام الكرة لإضفاء طابع حماسي على التدريبات اللياقية في الأسبوع الثاني من مرحلة الإعداد الأولي.

وقسم العطوي اللاعبين إلى ست مجموعات "كل مجموعة ستة لاعبين"، لإجراء اختبارات القدرات "السرعة، القفز، والتحمل"، فيما أجرى تدريب ترفيهي بالكرة الطائرة.

يشار إلى أن اللاعب محمد الكويكبي وجد في التدريب بعدما أجرى عملية جراحية في الفتاق الرياضي في ألمانيا، حيث ينتظر استلامه برنامجه التأهيلي حتى يستطيع العودة لمزاولة كرة القدم والدخول في التدريبات الجماعية.