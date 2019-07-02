أورتيجا وجوناثان يقتربان من الفيحاء

اقتربت إدارة الفيحاء، من التوقيع مع الكولومبي مايكل أورتيجا، في صفقة انتقال حر لتدعيم خط وسط فريقها، بعد أن أنهى اللاعب العقد الذي يربطه بنادي بني ياس الإماراتي، منذ الشهر الماضي، كما تبقت أيضا اللمسات النهائية على انضمام البرازيلي جوناثان بينيتز، لاعب نادي الباطن، الذي تبلغ قيمته السوقية 775 ألف يورو.

وتبلغ القيمة السوقية لأورتيجا، 750 ألف يورو، علما بأن اللاعب مثل بلاده في منتخب دون 20 عاما، إلى جانب تجارب أخرى في أندية أتلتيكو جونيور، وديبورتيفو كالي، في كولومبيا، وباير ليفركوزن، وبوخوم الألمانيين، ونادي أطلس المكسيكي، وبرشلونة الإكوادوري، وفيجورينسي البرازيلي.

من جانب آخر، نفى مصدر من إدارة الفيحاء، ما يتردد عن انتقال لاعبها سامي الخيبري، صوب نادي الاتحاد، مشيرا إلى أنه مستمر مع البرتقالي، في الموسم الجديد، خاصة أن العقد الذي يربطه بالنادي ممتد حتى الثلاثين من يونيو 2021.

يشار إلى أن الفحوص الطبية في الفيحاء، ستبدأ غدا، فيما سيكون الخميس المقبل موعدا لانطلاقة التدريبات على ملعب النادي تحت إشراف المدرب البرتغالي.