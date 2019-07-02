الخبراني أهلاوي بـ 12 مليونا

تعاقدت إدارة نادي الأهلي رسميا مع محمد الخبراني مدافع فريق القادسية لكرة القدم لمدة أربعة أعوام، وبحسب المصادر فأن قيمة الصفقة بلغت 12 مليونا للاعب وناديه السابق.

ويأتي التعاقد مع الخبراني وفق رؤية المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي أوصى بضرورة تأمين عدد من اللاعبين المحليين، إذ سبق أن تم الإعلان مع كل من خالد البركة ويزيد البكر.

من جهة أخرى، ينتظم المهاجم جانيني تافاريس من الجبل الأخضر في التدريبات اليوم بعد وصوله إلى جدة البارحة، بعد أن منحه الجهازان الفني والإداري راحة لمدة يومين نتيجة ظروف الطيران إلى جانب الرحلة الطويلة، التي تستغرق قرابة 20 ساعة.

ميدانيا، واصل لاعبو الأهلي تدريباتهم البارحة على ملعب النادي، على مرحلتين الأولى في صالة الحديد والثانية في الملعب.