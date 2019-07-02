الاتحاد .. تعويض باجندوح بالمالكي

أنهت إدارة نادي الاتحاد برئاسة إنمار الحائلي أولى الصفقات، باتفاقها مع عبد الإله المالكي لاعب فريق الوحدة لكرة القدم، لكسب خدماته ليكون عوضا عن اللاعب جمال باجندوح الذي تم الاستغناء عنه أخيرا.

وينتظر أن تعلن إدارة النادي الصفقة في الساعات المقبلة، بعد أن فضل المالكي الانتقال للاتحاد وخوض تجربة جديدة داخل أسواره، ولا سيما أن المفاوضات معه بدأت منذ وقت مبكر، واتسمت بالاحترافية لرغبة الطرفين في إكمالها بنجاح.

وكانت إدارة الاتحاد قد استغنت عن خدمات الثنائي باجندوح، وأحمد عسيري في إطار تغييرات كبيرة يجريها المدرب التشيلي لويس سييرا على قائمة اللاعبين بعد عودة الحائلي، إلى رئاسة النادي عبر الانتخابات.

ومن جهة أخرى، يبدأ الاتحاد اليوم استعداداته للموسم الجديد، بعمل الفحوص الطبية المعتادة للاعبين قبل المغادرة الخميس المقبل إلى مانشستر في بريطانيا لإجراء المعسكر الخارجي هناك، فيما ينتظر وصول سييرا اليوم إلى جدة لقيادة التدريبات.