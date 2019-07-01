وزير"العمل" لـ "الاقتصادية": وظفنا 40 % من الصيادلة الباحثين عن عمل في 5 أشهر

قال لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن خطة توطين ألفي وظيفة في قطاع الصيدلة تسير على قدم وساق، حيث تم توظيف نحو 40‎ في المائة من إجمالي الصيادلة المسجلين والباحثين عن عمل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وذلك للوصول إلى العدد المستهدف بنهاية 2020.

وأشار الراجحي، إلى أن الوزارة ما زالت تعمل بشكل مكثف مع الجهات المعنية لرفع نسب التوطين وتوظيف مزيد من الصيادلة السعوديين عبر اتفاقيات مشتركة مع القطاع الخاص تشمل التدريب والتوظيف.

وأشاد الراجحي بقرار توطين وظائف مندوبي المبيعات في المكاتب العلمية، التي تعد من الوظائف المهمة والحيوية.

وتشير بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أن إجمالي العاملين في الأنشطة الصيدلانية في القطاع الخاص يبلغ 14338 صيدليا، منهم 2082 سعوديا و12256 صيدليا وافدا، ويعمل في نشاط قطاع التجزئة لبيع المنتجات الصيدلانية 6753 موظفا، بينهم 804 سعوديين، كما يعمل في نشاط وكلاء بيع الأدوية 6254 موظفا، بينهم 1145 سعوديا و5109 وافدين.

وكانت هيئة التخصصات الصحية، قد توقعت ارتفاع عدد الصيادلة السعوديين خلال خمس سنوات "من 2018 حتى 2022" بنسبة 149 في المائة بواقع 12377 صيدليا من الجنسين سيتم تخرجهم في الجامعات السعودية، بواقع 6668 من الإناث و5709 ذكور.

وبحسب بيانات الجامعات السعودية وعدد الدفعات التي ستتخرج خلال تلك الفترة، فسيتم تخريج 2393 خلال عام 2019، و2631 عام 2020، و3004 في عام 2021، فيما جاء عام 2022 الأعلى في عدد الخريجين المتوقع لطلاب الصيدلة بواقع 3118 طالبا وطالبة.

وحسب التنبؤ الإحصائي للصيادلة، سيقفز عدد السعوديين منهم بنسبة 222 في المائة حتى عام 2027 ليكون إجمالي عددهم 26.6 ألف يشكلون 74 في المائة من إجمالي العاملين، فيما سيتناقص عدد غير السعوديين بنسبة 54 في المائة ليصل إلى 9440 مشكلين 26 في المائة، ليتجاوز العدد الإجمالي 36 ألف صيدلي، وبذلك ستكون النسبة 1200 مواطن لكل صيدلي.

ولتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصيادلة السعوديين حتى عام 2027، فهناك حاجة إلى تقليل عدد الصيادلة الأجانب بنسبة 6.7 في المائة سنويا.