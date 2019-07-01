تراجع وتيرة تحديث المستخدمين للهواتف الذكية

أكدت دراسة أمريكية حديثة عن أوضاع السوق أن وتيرة تحديث مستخدمي الهواتف الذكية لهواتفهم تراجعت خلال العام الجاري، وهو ما ينعكس على الشركات العاملة في هذا المجال مثل "جوجل" و"أبل".

اعتمدت الدراسة التي نشرتها شركة "إن.بي.دي" للخدمات الاستشارية على تحليل بيانات 3650 مستخدما للهواتف الذكية في الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام الجاري، واكتشفت أن نحو ربع المستخدمين احتفظوا بهواتفهم الذكية السابقة لأكثر من ثلاث سنوات.

ووفقا لـ"الألمانية" زادت النسبة بمقدار 18 فى المائة خلال العامين الماضيين، في الوقت نفسه أظهرت الدراسة أن 29 في المائة من المستخدمين يحتفظون بهواتفهم الحالية لأكثر من عامين.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى تباطؤ وتيرة تغيير الهواتف الذكية نتيجة ارتفاع الأسعار من ناحية وعدم وجود مزايا جديدة مهمة في الأجهزة الأحدث، مضيفا أن هذا الوضع أدى إلى تراجع مبيعات شركات صناعة الهواتف الذكية.

في المقابل ترى شركة "إن.بي.دي" أن دخول الجيل الخامس من تكنولوجيا شبكات الاتصالات يمكن أن يفتح أبوابا جديدة أمام تحديث الهواتف، مشيرة إلى أن نحو ثلثي المستخدمين الذين شملتهم الدراسة يعرفون التكنولوجيا الجديدة وهي نسبة مرتفعة بشدة مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، حيث كان ثلث المستخدمين فقط هم الذين يعرفون تكنولوجيا الجيل الخامس.