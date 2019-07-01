باحثون يتوصلون إلى معادلة خوارزمية لرسم خريطة للكون

توصل باحثون أمريكيون إلى معادلة خوارزمية جديدة لرسم نماذج مختلفة للكون بهدف المساعدة على حل بعض المشكلات المعقدة في علوم الفيزياء، وفقا لـ"الألمانية".
وتم تطوير هذه المعادلة الخوارزمية عن طريق تطبيق المبادئ العلمية التي تستخدم لرسم النماذج التوضيحية للأحياء الخلوية والفيزياء.
ونقل الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية، عن جيمس سيثنا، أستاذ الفيزياء في جامعة كورنيل الأمريكية، القول: "سر نجاح العلوم يعود إلى أن الأشياء تتصرف بشكل مبسط، فالأشياء المعقدة للغاية تصل في نهاية المطاف إلى أداء سلوكيات جماعية بسيطة".
وتسمح المعادلة الخوارزمية التي ابتكرتها الباحثة كاثرين كوين للباحثين بوضع مجموعات ضخمة من الاحتمالات للبحث عن أنماط أو معلومات ربما تكون مفيدة من أجل فهم نماذج معقدة من البيانات.
ومن أجل اختبار المعادلة، استخدم الباحثون بيانات حصلوا عليها من القمر الاصطناعي "بلانك" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وقاموا بتطبيق المعادلة على البيانات الخاصة بالموجات الفضائية متناهية الصغر التي تعود إلى الأيام الأولى من نشأة الكون.
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