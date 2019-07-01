«جوجل مابس» تقدم معلومات عن ازدحام القطارات قبل وصولها المحطة

أضافت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية "جوجل" خاصية جديدة إلى خدمة الخرائط الرقمية "جوجل مابس" تتيح للمستخدم معرفة مدى ازدحام القطار أو حافلة النقل العام أو قطار الأنفاق الذي ينتظره في المحطة، وذلك قبل وصول القطار أو الحافلة حتى يحدد المستخدم بشكل مسبق ما إذا كان سيستقل القطار أو سينتظر قطارا آخر أقل ازدحاما. وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن "جوجل مابس" تحدد القطار المستهدف على أساس عادات المستخدم في استخدام وسائل النقل العام، وفقا لـ"الألمانية". في الوقت نفسه، فإن "جوجل" أطلقت خدمة التحديث المباشر بشأن الاختناقات المرورية للأماكن الموجودة فيها الحافلات التي لا توجد فيها خدمة المعلومات المرورية المباشرة من شركات النقل المحلية.

ويمكن للركاب الآن معرفة ما إذا كانت حافلاتهم ستتأخر في الوصول والوقت الذي سيضطرون لانتظاره حتى تصل هذه الحافلات. فيما سيحصل العملاء على معلومات أكثر دقة بشأن مواعيد السفر على أساس الحالة المرورية، كما سيمكنهم معرفة أماكن التأخير على الخريطة.