انطلاق «كتاب الرياض» أبريل المقبل .. و«الثقافة» تتولى تنظيمه للمرة الأولى

أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، انطلاق الدورة الجديدة من معرض الرياض الدولي للكتاب خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل العام المقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وستتولى وزارة الثقافة، للمرة الأولى، مهمة تنظيم معرض الرياض الدولي للكتاب وإدارته بالكامل ضمن حزمة ملفات ثقافية تحملها "الثقافة" بعد فصلها عن وزارة الإعلام.
وبدأت الوزارة الاستعدادات للمعرض السنوي منذ وقت مبكر وتحديدا منذ أبريل الماضي، إذ عين الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الدكتور عبدالرحمن العاصم مديرا للمعرض.
وأوضح عبدالكريم الحميد المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة، أن الدورة القادمة تحظى باهتمام وزير الثقافة ومتابعته الدقيقة لسير العمل بما يضمن تقديم معرض يليق بما تشهده المملكة من قفزات في جميع الأصعدة، ومكانتها وعمقها الحضاري والثقافي، وبما يمثله الكتاب من قيمة معرفية وثقافية أصيلة في تاريخ الثقافة السعودية والعربية، مؤكدا سعي الوزارة لتقديم معرض مختلف يحمل في طياته فعاليات وبرامج ستثري الساحة الثقافية.
وتهدف وزارة الثقافة من خلال تنظيمها للمعرض إلى إيجاد بيئة محفزة على القراءة وصناعة الكتاب، كما ستسهم في تعزيز مكانة العاصمة الرياض بوصفها وجهة ثقافية رائدة في صناعة الكتاب.
ويحظى معرض الرياض الدولي للكتاب برعاية من خادم الحرمين الشريفين، ونجح في تسجيل حضور لافت في خارطة معارض الكتب في العالم العربي، إذ أضحى أكثر المعارض العربية مبيعا. ويقصد المعرض سنويا ما يزيد على 500 ألف زائر، ويشارك فيه أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية.
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