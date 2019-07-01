"كريم" تُنهي عملياتها في السودان في إطار صفقة استحواذ أوبر

قالت متحدثة باسم كريم اليوم الإثنين إن شركة تطبيقات نقل الركاب أنهت عملياتها في السودان في إطار صفقة استحواذ أوبر عليها، وذلك بعد أقل من عام من إطلاقها الخدمة في البلاد.
وبدأت كريم عملياتها في السودان في سبتمبر أيلول 2018، بعدما رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية عن الخرطوم في 2017.
وقالت أوبر في إشعار للبورصة إنها تتوقع أن تُنهي كريم، ومقرها دبي، عملياتها في السودان قبل إتمام الاستحواذ عليها في صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار. ومن المتوقع إتمام الصفقة، التي أُعلنت في مارس آذار، في أوائل العام القادم.
وقالت المتحدثة في بيان إن كريم أنهت نشاطها في السودان في 30 يونيو حزيران.
وتابعت "لا توجد خطط لإنهاء النشاط في أي سوق أخرى، ووقف العمل في السودان لن يكون له أي تأثير على أسواق كريم الأخرى".
ودخلت شركات دولية قليلة إلى السودان بعد رفع عقوبات اقتصادية أمريكية، إلا أن البلاد لا تزال في قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.
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