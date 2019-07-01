مستوى قياسي مرتفع لستاندرد اند بورز 500 بفعل تفاؤل التجارة

سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا اليوم، مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة.

وتجاوز المؤشر القياسي ذروته السابقة 2964.15 نقطة المسجلة في 21 يونيو.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 205.90 نقطة بما يعادل 0.77 بالمئة ليفتح عند 26805.86 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 29.65 نقطة أو 1.01 بالمئة مسجلا 2971.41 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 139.61 نقطة أو 1.74 نقطة إلى 8145.85 نقطة.