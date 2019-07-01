"تداول": القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية النصف الأول 2081 مليار ريال بارتفاع نحو 5% مقارنة بـ 2018

أعلنت "تداول" اليوم عن تقرير أداء السوق المالية السعودية خلال النصف الأول من عام 2019 م، وجاء التقرير كالتالي:

1 - في نهاية النصف الأول 2019م أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) عند مستوى 8,821.76 نقطة، مرتفعاً 507.57 نقطة 6.10 % مقارنة بإغلاق النصف الأول من العام السابق.

وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الفترة في يوم 01/05/2019م عند مستوى 9,361.96 نقطة.



2 - بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية النصف الأول 2019م، 2,081.08 مليار ريال أي ما يعادل) 554.95 مليار دولار أمريكي)، مسجلة إرتفاعاً بلغت نســــبته 4.98% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

3 - بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال النصف الأول 2019م، 438.96 مليار ريال أي ما يعادل) 117.06 مليار دولار أمريكي) وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 7.70% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

4 - وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة* خلال النصف الأول 2019م، 17 مليار ســــهم مقابل 21.95 مليار سهم تم تداولها خلال النصف الأول 2018، وذلك بإنخفاض بلغت نســــبته 22.57%.

5 - أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال النصف الأول 2019م، فقد بلغ 13.25 مليون صفقة مقابـــل 12.51 مليون صفقة تم تنفيذها خلال النصف الأول 2018م، وذلك بإرتفاع بلغت نســــبته 5.91%.

* معدلة لجميع إجراءات الشركات خلال الفترة.

* بلغ عدد أيام التداول خلال النصف الأول 2019م، 124 يوماً مقابل 124 يوماً أيضا" خلال النصف الأول 2018م.