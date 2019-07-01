«العقار» يستحوذ على 63.6 % من إجمالي تكلفة المشاريع العربية البينية في 2018

كشف تقرير عربي عن استمرار العقار كأهم قطاع فـي استقطابه للمشاريع العربية البينية لعام 2018 حيث حظي بحصة تبلغ نحو 63.6 في المائة من إجمالي تكلفة المشاريع.

ووفقا لـ”الألمانية” أوضح التقرير الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” من مقرها في الكويت أمس، أن قطاع الفحم والنفط والغاز جاء في المرتبة التالية بحصة 12.6 في المائة، ثم قطاع الغذاء والتبغ بحصة 9.3 في المائة . وأشار التقرير، إلى استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة طفيفة بلغت 0.34 في المائة لتبلغ 31.2 مليـار دولار عام 2018، مقارنة بـ 31.3 مليار دولار عام 2017. وحسب التقرير، فإن ذلك يأتي مع تراجع جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019 مقارنة بمؤشر العام السابق وكذلك تراجع ترتيبها إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين سبع مجموعات جغرافـية. وأعرب عبد الله أحمد الصبيح المدير العام لمؤسسة “ضمان”، خلال افتتاحية التقرير السنوي الـ 34 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2019، عن أمله في أن يسهم هذا التقرير، إضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة وبقية أنشطة المؤسسة، فـي وضع أسس موضوعية متينة لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية إلى الدول العربية.

وأضاف التقرير، أن دول الخليج واصلت تصدرها لأداء المجموعات العربية، فيما حلت دول المشرق العربي فـي المرتبة الثانية عربيا، كما جاءت دول المغرب العربي فـي المرتبة الثالثة، وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة، وذلك مع تراجع أداء المجموعات الأربع في المؤشر مقارنة بمؤشر عام 2018.

وأشار التقرير، الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أنكتاد” وقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم ومصادر أخرى، إلى أن الاستثمارات الواردة إلى الـدول العربيـة مثلت ما نسبـته 2.4 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1297 مليار دولار عام .2018

وأوضح التقرير، أن عام 2018 شهد تواصل تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد فـي عدد محدود من الدول العربية حيث استحوذت كل من الإمارات ومصر وسلطنة عمان على نحو 68.5 في المائة من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية.