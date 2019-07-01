تقرير: الشباب يعتمدون على المصادر التقليدية للمعلومات في البحث عن فرص العمل

أوصى تقرير استطلاعي صناع القرار في الدول العالمية بتحفيز الشركات على فعل المزيد في مجال التوظيف، من حيث التفكير في الإعفاءات الضريبية أو الإعانات المالية للشركات، لتدريب الشباب على رأس العمل، مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات القرن الـ21.

وبحسب تقرير صادر عن مركز المبادرات في مؤسسة "مسك الخيرية"، فإن توظيف الشباب يعد قضية اجتماعية رئيسة في جميع المجالات، فحتى في البلدان ذات المعدلات المنخفضة لبطالة الشباب وفقا للمعايير الدولية، كما هو الحال في السويد وكوريا.

وبحسب التقرير، لا يزال الشباب يعتمدون بشكل كبير على المصادر التقليدية للمعلومات في بحثهم عن فرص العمل وفقا لنتائج الاستطلاع، حيث كان الأصدقاء والعائلة المصدر الأول للمعلومات لنحو 57 في المائة منهم، تليهم مصادر الإنترنت بالنسبة المتبقية.

وقال التقرير "يشير استطلاعنا إلى استمرار الشباب بالاعتماد بشكل أساسي على العائلة والأصدقاء في بحثهم عن معلومات فرص العمل، في حين قد يساعد استخدام مجموعة واسعة من المصادر - وتشجيع القطاع الخاص على الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع - في تحسين الملاءمة بينها وبين المتقدمين إليها".

وطالب التقرير القطاع الخاص بأن يأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى زيادة التدريب على رأس العمل للموظفين الشباب لضمان قدرة القوى العاملة في المستقبل على إدارة التغيير، إذ يشير الاستطلاع إلى محدودية خبرة الشباب في التدريب على رأس العمل، بما في ذلك مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على نحو خطير.

وبرزت أكثر التجمعات الشبابية تفاؤلا في نيجيريا والهند والصين وباكستان والمكسيك، بناء على الأسئلة المتعلقة بالأفراد أنفسهم وببلادهم ككل، وما إذا كانوا سيصبحون أفضل حالا من آبائهم، فيما كانت الدنمارك الدولة الغربية الوحيدة من بين الدول العشر الأوائل في هذا الشأن، الأمر الذي يعكس في الغالب الحقيقة القائلة باستبعاد أن يتصور الشباب في البلدان الصناعية، التي سبق لها أن تطورت ونمت فيما مضى، أنفسهم يعيشون في مستوى معيشي أفضل بكثير من أهلهم على النقيض من نظرائهم في الأسواق الناشئة ذات النمو المرتفع.

وأضاف التقرير "كان الشباب اليابانيون والفرنسيون والإيطاليون والروس والبريطانيون، الأقل من حيث التفاؤل الاقتصادي للشباب، على الرغم مما تتمتع به اليابان من أدنى معدلات البطالة ومعدلات الأشخاص غير الملتحقين بأي مرحلة تعليمية أو قطاع وظيفي أو برنامج تدريبي.

وبحسب التقرير، فإن عديدا من الحكومات اعترفت بفضل المشاريع الريادية في توفير فرص العمل في المستقبل، وهو المجال الذي تحقق فيه بعض الأسواق الناشئة تقدما حقيقيا. وأكد أنه في ظل استمرار البلدان بطبيعة الحال في التنافس فيما بينها على الاستثمار، فمن الأهمية بمكان اعترافها جميعها بمصلحتها المشتركة في تحقيق الازدهار المشترك، إذ يعتمد النمو المستقبلي في الاقتصاد العالمي جزئيا على تمكين الشباب في الأسواق الناشئة من سد الفجوة بينهم وبين نظرائهم في الاقتصادات المتقدمة.

وأظهر المشاركون في استطلاع آراء الشباب في العموم تفاؤلا حيال التعليم ومستقبلهم الاقتصادي، إذ عبر الشباب المستطلعون بشكل عام عن ثقتهم بقدرتهم على التأثير في أحوالهم الخاصة وفي مشكلات العالم، فضلا عن الزيادة الملحوظة في تفاؤل الشباب في الأسواق الناشئة، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. كما أظهر غالبية الشباب في جميع البلدان موقفا إيجابيا تجاه آفاقهم الاقتصادية المستقبلية، بناء على وجهات نظرهم حول ما إذا الاقتصاد سيتحسن في المستقبل وما إذا كانوا سيصبحون أفضل حالا من آبائهم، إذ عبر أكثر من ثلثي الشباب الذين شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن التقنيات الجديدة، مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي، تقدم فرصة أكثر مما تشكل تهديدا لمجتمعاتهم.

ويقيس مؤشر الشباب العالمي مدى جاهزية الشباب للاقتصاد المعرفي، الذي سيواجهونه في المستقبل في إطار تقييم يجري في مجموعة من 25 دولة في خمس مجالات من المؤشرات الكمية والنوعية والمسحية.

تحديد التحديات العالمية بالتركيز على المجالات الرئيسة: المهارات المستقبلية والتوظيف وريادة الأعمال والمواطنة العالمية،

وتطوير أداة لتقييم تنمية الشباب العالمية لمجموعة من الجهات المعنية، وتقوية قاعدة الأدلة الداعمة لها.

توفير رؤى فريدة وقابلة للتنفيذ وتحفيز الإصلاحات السياسية.

وتتصدر أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة القائمة من حيث عمالة الشباب، حيث توفر ثلاثتها أفضل البيئات للانتقال من مرحلة التعليم إلى مرحلة العمل مستفيدة من أدائها القوي في ذلك ومن تصورات الشباب عن فرص التدريب ومواءمة المهارات على الرغم مما تحظى به غيرها من الدول من معدلات أقل في بطالة الشباب وأداء أفضل من حيث فرص العمل.

وبالنظر إلى الفئات الثلاث الرئيسة التي تشكل هذا المجال، كانت الدنمارك الأفضل أداء من حيث فرص العمل وأستراليا من حيث التعليم والمهارات، هي التي حلت في المرتبة الأولى في الانتقال من مرحلة التعليم إلى مرحلة العمل.