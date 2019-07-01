السوق السعودية ترتفع 25 نقطة .. ضغوط البيع تفقدها معظم مكاسب الجلسة

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الرابعة لتغلق عند 8821 نقطة بمكاسب 25 نقطة بنسبة 0.29 في المائة، بينما ارتفع مؤشر "إم تي 30" ثلاث نقاط بنسبة 0.27 رابحا ليغلق عند 1298 نقطة.

وجاء الارتفاع بدعم من قطاع المواد الأساسية بقيادة "سافكو". وكانت مكاسب السوق أكبر أثناء الجلسة، إلا أنها تعرضت لضغوط بيعية أفقدتها معظم المكاسب، وجاء أداء السوق أمس هو الأضعف في سلسلة الارتفاع الحالية، التي دامت أربع جلسات، وذلك مؤشر سلبي على عودة النشاط البيعي، واستمرار ذلك في جلسة اليوم سيحد من فرص ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع، ما لم تظهر معطيات محفزة.

فنيا، مستويات المقاومة عند 8900 نقطة بينما الدعم 8770 نقطة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8796 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة عند 8889 نقطة بمكاسب 1 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8821 نقطة رابحا 25 نقطة بنسبة 0.29 في المائة. وتراجعت السيولة 8 في المائة بنحو 219 مليون ريال لتصل إلى 2.5 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 28 ألف ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 8.7 مليون سهم لتصل إلى 102 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.19 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 9 في المائة.



أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنسبة 0.64 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.33 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.04 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 1.33 في المائة، يليه "التأمين" بنسبة 1.15 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.93 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 24 في المائة بقيمة 606 آلاف ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 579 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 10 في المائة بقيمة 253 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "التأمين العربية" بالنسبة القصوى ليغلق عند 17.12 ريال، يليه "ثمار" بنسبة 5.36 في المائة ليغلق عند 21.64 ريال، وحل ثالثا "الجوف الزراعية" بنسبة 4.43 في المائة ليغلق عند 24.02 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الحكير" بنسبة 6 في المائة ليغلق عند 22.90 ريال، يليه "مشاركة ريت" بنسبة 2.6 في المائة ليغلق عند 8.13 ريال، وحل ثالثا "الجزيرة ريت" بنسبة 2.56 في المائة ليغلق عند 12.92 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 299 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 212 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 146 مليون ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية