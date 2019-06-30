دويتشه بنك يعتزم شطب 20 ألف وظيفة في إطار إعادة هيكلته

يدرس مصرف دويتشه بنك الألماني تقليص عدد الموظفين بأكثر من الخمس فيما تبدو أنها أكبر عملية تغيير منذ سنوات، حسبما قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج الاقتصادية. وقالت المصادر،التي لم يتم تسميتها، إن البنك تحت رئاسة المدير التنفيذي كريستيان سوينج قد يتخذ قرارا بشطب ما يصل إلى 20 ألف وظيفة عندما يعرض أحدث خططه لإعادة الهيكلة، والتي ربما يقدمها هذا الأسبوع على أقرب تقدير. لكن المصادر قالت إن القرار لم يتم اعتماده بعد بشكل رسمي، وأن العدد مع ذلك قد يتغير. وقالت متحدثة باسم البنك عبر البريد الإلكتروني إن "دويتشه بنك يعمل على اتخاذ إجراءات لتسريع تحوله بحيث يحسن قدرته على تحقيق أرباح مستدامة".

وقالت إننا "سنقوم باطلاع جميع المساهمين بكل جديد إذا تطلب ذلك". كان سوينج قد أعلن في الاجتماع العام السنوي للبنك في أيار/ مايو الماضي أنه يعمل على إجراء عمليات شطب "قاسية" بعدما قرر إلغاء محادثات الاندماج مع منافسه المحلي كومرتسبنك في نيسان/ أبريل الماضي. وبلغ عدد موظفي دويتشه بنك بنهاية الربع الأول من العام 91 ألفا و500 موظف، وهو أقل من 95 ألف موظف عندما تولى سوينج إدارة البنك. وقال مصدر إن من المتوقع أن يعلن البنك بشكل رسمي عن شطب الوظائف في وقت لن يتجاوز يوم الثامن من تموز/ يوليو المقبل.

