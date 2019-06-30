ولي العهد .. "كاريزما" قيادية تصنع التغيير

حظي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحصة الأسد من القمة سواء بالاجتماعات أو باستقطاب الأنظار من خلال سجلات القوة والتمكين، التي جلبها معه قادما من الرياض، ليكون لقاء الرؤساء في قمتهم العشرين المقبلة في العاصمة الرياض.

وتمحورت قمة العشرين في أوساكا في اليابان حول شخصيات معدودة، منها من خطف الأنظار بقوته، وتقدم بلاده ومنعتها الاقتصادية والعسكرية وتماسك جبهتها الداخلية، ومنها من قدم مسلسلا بالخيبات والهزائم وهشاشة الجبهة الداخلية في بلاده، التي تعيش أزمات متلاحقة، بسبب السياسات المتهورة لتصرفاته، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، اكتفت القمة بأن تظهر خمسة من الرؤساء في العالم يمثلون مختلف السياسات المتباينة، التي تدير العالم في الوقت الراهن، إذ كان لترمب حضور كبير ومؤثر لا يخلو من التصرفات غريبة الأطوار، أما على الساحة الغربية من العالم فكانت رئيسة الوزراء البريطانية تعطي حكما ومواعظ لعدم التدخل في شؤون بلادها، في حين أن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي حاكم القيصرية الشرقية، كان شاهدا على مجموعة من اللقاءات التي تهم مصالح بلاده، متغافلا ومتناسيا الحليف الـ"منتهي الصلاحية" إيران، ومستخفا بحليف غير موثوق بقاؤه كالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وحصلت المملكة على المرتبة الـ26 في الترتيب العالمي، متقدمة 13 مرتبة عن العام الماضي، وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية الشهر الماضي، كما احتلت المملكة المرتبة السابعة من بين مجموعة دول العشرين متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا، واليابان، وفرنسا، وإندونيسيا، والهند، وروسيا، والمكسيك، وتركيا، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، والأرجنتين، مع الوضع في الاعتبار أن تقرير التنافسية العالمي يستند إلى أربعة محاور رئيسة لقياس تنافسية 63 دولة على مستوى العالم، وقد أشار إلى تحسن ترتيب المملكة في ثلاثة محاور، هي: محور الكفاءة الحكومية من المرتبة الـ30 إلى المرتبة الـ18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ45 إلى المرتبة الـ25، ومحور البنية التحتية من المرتبة الـ44 إلى المرتبة الـ38، جاء ذلك ترجمة لـ"رؤية المملكة 2030"، التي تعد الإطار الأساسي لتحقيق المملكة الإنجازات السابقة، والتي لا تقتصر عليها، إذ حققت السعودية ومع انطلاق "الرؤية" في أبريل 2016، ما نسبته 45 في المائة من 500 إصلاح اقتصادي، كما حققت المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين، وفقا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وبلغ تدفق الاستثمار الأجنبي إلى السعودية عام 2018 ما نسبته 127 في المائة، وبلغت زيادة الشركات الأجنبية، التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من عام 2019 ما نسبته 70 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وكل تلك الإنجازات تؤكد مضي السعودية بخطى ثابتة ومتسارعة في تحقيق نهضتها الشاملة.

ولتعزيز ريادة السعودية عالميا جاءت هذه الأرقام المتقدمة بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة العشرين في أوساكا في اليابان، التي توسط بها الأمير محمد بن سلمان قادة الدول الكبرى في العالم، خاطفا الأنظار من القادة، الذين تسارعوا لعقد لقاءات جانبية معه، حيث أشاد الرئيس ترمب بـ"العمل الرائع" الذي يقوم به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقال في لقاء ثنائي خلال قمة أوساكا، قال ترمب لولي العهد السعودي: "لقد قمت بعمل رائع"، مشيدا بما قام به الأمير محمد بن سلمان من تمكين لدور المرأة، والتغييرات الإيجابية، التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن العلاقة جيدة جدا مع الأمير محمد بن سلمان، وأن السعودية تقوم بجهد كبير في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين واشنطن والرياض يوفر ما لا يقل عن مليون وظيفة داخل الولايات المتحدة.

من جهته، أكد الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية تبذل قصارى جهدها من أجل استقرار المنطقة، وقال ولي العهد "أنا وشعبي بذلنا الكثير في السنوات القليلة الماضية.. ومعكم قمنا بإنجازات كثيرة على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري.. هذا سيسهم في مزيد من النمو وإتاحة عديد من الوظائف.. وأتطلع لعمل المزيد معا لبلدينا".

كما رصدت عدسات الكاميرات حفاوة كبيرة من الرئيس ترمب في السلام على الأمير محمد بن سلمان، سبقها تجاهلا واضحا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كسب عداوة الحلفاء والأشقاء سواء بالوقوف في خندق أعداء المملكة في الدوحة، أو من خلال الإصرار على عقد صفقة نظام الدفاع الجوي الروسي "إس400"، الذي حرم أنقرة من امتلاك الطراز الأحدث من الطائرات الأمريكية "إس35".

وعلى صعيد آخر من القمة، جدد الرئيس ترمب من صراعه الداخلي في بلاده، عندما قال مبتسما وهو يجلس إلى جانب نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة أوساكا في اليابان: "لا تتدخل في الانتخابات، من فضلك.. لا تتدخل في الانتخابات"، وجاء هذا التعليق، الذي يبدو ساخرا من جانب الرئيس ترمب، بينما كان يرد على سؤال أحد المراسلين عقب ملاحظات موجزة أدلى بها ترمب وبوتين عند بدء محادثات ثنائية بينهما، وكانت أجهزة المخابرات الأمريكية تعتقد أن الكرملين تدخل للتأثير في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، التي فاز بها ترمب على مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، قبل أن يتم إغلاق التحقيق في هذه القضية في وقت سابق من العام الجاري.

وقال ترمب: "إنه شرف كبير لي أن أكون مع الرئيس بوتين"، مضيفا "علاقاتنا جيدة جدا"، أما الرئيس الروسي فقد قال، إن لقاءه مع نظيره الأمريكي سيكون فرصة طيبة لمواصلة الحوار بينهما.

أما بوتين فقد حثته تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا على "الكف عن أعمال زعزعة الاستقرار التي تهدد المملكة المتحدة وحلفاءها" خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، والاجتماع هو الأول بين بوتين وماي منذ تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في عام 2018 على الأراضي البريطانية، وخلال لقائها مع بوتين، أكدت ماي أن لديها "أدلة دامغة على أن روسيا تقف خلف هذا الاعتداء"، ورغم ذلك، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أن لندن "منفتحة على احتمال تغيير في العلاقة "مع روسيا"، لكن لتحقيق ذلك على الحكومة الروسية أن تختار سبيلا مختلفا"، وفي وقت سابق، حرصت السلطات البريطانية على التأكيد على أن هذا اللقاء لا يشكل تطبيعا للعلاقات مع روسيا.