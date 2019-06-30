بلومبرج: هدنة واشنطن وبكين التجارية ترفع مؤشرات الأسهم في معظم أسواق الشرق الأوسط

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج ، اليوم الأحد، أن معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط سجلت ارتفاعا اليوم، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينج استئناف المحادثات التجارية.

وأضافت الوكالة أن مؤشرات الأسهم ارتفعت في دبي بدولة السعودية وفي الإمارات والكويت والبحرين وقطر وأيضا إسرائيل.

وأمس السبت، أعلن ترمب خلال مؤتمر صحفي مع شي على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة أوساكا اليابانية، عزمه عدم فرض رسوم جمركية جديدة حاليا على الواردات القادمة من الصين.

وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا قبل قمة العشرين على هدنة تجارية.

يذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت حتى الآن رسوما جمركية على سلع صينية تقدر قيمتها بـ250 مليار دولار، بينما ردت الصين بفرض رسوم على سلع بقيمة 110 مليارات دولار، وذلك بعد انهيار المحادثات بين الجانبين.