"تداول" تربح 285 مليون ريال خلال 2018 بارتفاع 14%

أصدرت شركة السوق المالية السعودية "تداول" تقريرها السنوي لعام 2018، الذي يُسلط الضوء على أداء الشركة وأهم إنجازاتها خلال العام الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

ويقدم التقرير تفصيلاً حول الأداء المالي للشركة خلال عام 2018 حيث حققت الشركة نمواً ملحوظاً في إجمالي الأرباح وصل إلى 285 مليون ريال سعودي بارتفاعٍ نسبته 14% عن العام السابق، وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.9% لتصل إلى 583 مليون ريال سعودي وسجلت الأرباح التشغيلية زيادة قدرها 29.2%.

وتناول التقرير انضمام السوق المالية السعودية عام 2018 لأهم ثلاث مؤشرات عالمية؛ إم إس سي آي (MSCI) وفوتسي راسل (FTSE Russell) وإس آند بي داو جونز (S&P Dow Jones) كما شهد عام 2018 نمواً في عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين الذي بلغ أكثر من 400% من العام الماضي بأكثر من 500 مستثمر أجنبي مؤهل، وكذلك إدراج 12 ورقة مالية، ليصل في نهاية العام عدد الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إلى 190 ورقة مالية.

كما تطرق التقرير لإعلان الشركة عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) وإطلاق المؤشر المتداول إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) اللذين يشكلان قاعدة لسوق المشتقات المالية الذي أعلنت الشركة عن خططها لإطلاقه كأحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المتضمنة في رؤية المملكة 2030.

الجدير بالذكر أن تداول قد بدأت في تنفيذ استراتيجية جديدة للخمس سنوات القادمة ابتداءً من عام 2018 تقوم على سبع ركائز تشمل تقديم مجموعة أوسع من الأدوات المالية والأسواق، كما تتضمن تطوير البنية التحتية للسوق ورفع كفاءتها وتحسين معلومات السوق.

وعلى صعيد المواهب والكفاءات، حققت الشركة العديد من الأهداف تضمنت استقطاب وتحفيز الكفاءات البشرية، وتمكين المرأة السعودية التي تمثل 23% من إجمالي الموظفين و30% من إجمالي المناصب القيادية، هذا وحرصت الشركة على بناء بيئة عمل جاذبة والمحافظة عليها من خلال برامج متخصصة في بناء الولاء الوظيفي والتدريب والتطوير.