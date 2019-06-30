هيئة السوق المالية توافق على طرح أسهم "رؤوم التجارية" في السوق الموازية

​​​​أعلنت هيئة السوق المالية "الهيئة" صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة رؤوم التجارية "الشركة" طرح (2,300,000) سهماً تمثل (20%) من أسهمها في السوق الموازية. وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.