"تهامه" تربح 3.4 مليون ريال خلال الربع الأول بارتفاع 14%

ارتفعت أرباح شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة بنسبة 14.864% إلى 3.4 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل 2.96 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2018. وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.69 ريال مقابل 0.41 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة: "يعود سبب إرتفاع صافى الربح خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة بشكل رئيسى إلي إرتفاع إلإيرادات بما يقارب 9 مليون ريال حيث إرتفعت إيرادات قطاع الإعلان بما يقارب 3.2 مليون ريال و قطاع التوزيع بما يقارب 7.6 مليون ريال بعد إعادة هيكلة و توسيع فريق المبيعات و إنخفاض إيرادات قطاع المكتبات و التجزئة بما يقارب 1.8 مليون ريال، إضافة إلى ذلك أنخفاض المصروفات العمومية و البيعية بما يقارب 3.4 مليون ريال و إنخفاض مخصص الزكاة بما يقارب 3.2 مليون ريال، تم مقابلة إرتفاع صافى الربح جزئيا بإنخفاض صافى الإيرادات الإخرى بما يقارب 1.5 مليون ريال حيث إنخفضت الإيرادات الإخري عن تسوية عقود إيجار مواقع إعلانية بما يقارب 3.5 مليون ريال بعد إستلام التسوية النهائية لبعض العقود، في مقابل إرتفاع الإيرادات الاخري عن إيرادات خدمات و تسوية أرصدة دائنة و مخصصات إنتفى الغرض منها بما يقارب 2 مليون ريال. كما إرتفعت تكلفة المبيعات بما يقارب 10 مليون ريال نتيجة لإرتفاع تكلفة مبيعات قطاع التوزيع بما يقارب 4 مليون ريال بعد إرتفاع المبيعات و إرتفاع كلفة إيرادات قطاع الإعلان بما يقارب 7.2 مليون ريال بعد زيادة وتدعيم كلفة تاجير المواقع الإعلانية لمقابلة مخاطر زيادة كلفة الإيجارات، في حين إنخفضت كلفة مبيعات قطاع المكتبات و التجزئة بما يقارب 1.1 مليون ريال نتيجة لإنخفاض المبيعات، كما حققت الشركة خلال االعام السابق ارباح من بيع حصتها فى شركة اد ارت مديان (شركة تابعة) بما يقارب 1.1 مليون ريال. إنخفضت حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة بما يقارب 1.7 مليون ريال، إضافة إلى إرتفاع المصروفات المالية بما يقارب 0.9 مليون ريال".