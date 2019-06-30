"وفا للتأمين": لم نتمكن من نشر النتائج المالية السنوية ويتعذر حاليا تحديد الأثر المالي

إلحاقاً لإعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) بتاريخ 24-07-1440هـ الموافق 31-03-2019م و إعلان الشركة بتاريخ 24-09-1440هـ الموافق 29-05-2019م بخصوص عدم تمكن الشركة من نشر النتائج المالية السنوية للعام المالي 2018م في الوقت المحدد، تعلن الشركة عن عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2018 م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) خلال الفترة الزمنية المتوقعة الواردة بإعلان الشركة الإلحاقي المنشور بتاريخ 29-05-2019م وهي 30-06-2019م بسبب عدم الإنتهاء من الإجراءات المطلوبة لإعداد القوائم المالية المشار إليها نظراً للمتطلبات الكبيرة لإعداد خطة إعادة التنظيم المالي ووجوب الانتهاء منها خلال المدة المحددة من قبل المحكمة المختصة.

وتتوقع الشركة نشر قوائمها المالية المشار إليها في موعد أقصاه 31 أغسطس 2019 م، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

ويتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2018 م في الوقت المحدد وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر- إن وجد- في حينه