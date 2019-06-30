العقار أهم قطاع فـي استقطاب المشروعات العربية البينية لعام 2018

كشف تقرير عربي عن استمرار العقار كأهم قطاع فـي استقطابه للمشروعات العربية البينية لعام 2018 حيث حظي بحصة تبلغ نحو 6. 63 بالمئة من إجمالي تكلفة المشاريع .

وقال التقرير ، الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) من مقرها في دولة الكويت اليوم ، إن قطاع الفحم والنفط والغاز جاء في المرتبة التالية بحصة 6. 12 بالمئة ، ثم قطاع الغذاء والتبغ بحصة 3. 9 بالمئة .

وأشار التقرير إلى استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة طفيفة بلغت 34. 0 بالمئة لتبلغ 2. 31 مليـار دولار عام 2018، مقارنة مع 3. 31 مليار دولار عام .2017

ووفق التقرير ، فإن ذلك يأتي مع تراجع جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019 مقارنة بمؤشر العام السابق وكذلك تراجع ترتيبها إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين سبع مجموعات جغرافـية.

وأعرب المدير العام لمؤسسة (ضمان) عبد الله أحمد الصبيح ، خلال افتتاحية التقرير السنوي الـ 34 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2019 ، عن أمله في أن يسهم هذا التقرير، بالإضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة وبقية أنشطة المؤسسة، فـي وضع أسس موضوعية متينة لجذب المزيد من التدفقات الرأسمالية إلى الدول العربية.

وأضاف التقرير أن دول الخليج واصلت تصدرها لأداء المجموعات العربية، فيما حلت دول المشرق العربي فـي المرتبة الثانية عربيا، كما جاءت دول المغرب العربي فـي المرتبة الثالثة، وأخيرا حلت دول الأداء المنخفض في المرتبة الرابعة، وذلك مع تراجع أداء المجموعات الأربع في المؤشر مقارنة بمؤشر عام .2018

وأشار التقرير، الذي اعتمد على آخر البيانات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) وقاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العالم ومصادر أخرى، إلى أن الاستثمارات الواردة إلى الـدول العربيـة مثلت ما نسبـته 4ر2 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ 1297 مليار دولار عام .2018

وأوضح التقرير أن عام 2018 شهد تواصل تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد فـي عدد محدود من الدول العربية حيث استحوذت كل من الإمارات ومصر وسلطنة عمان على نحو 5. 68 بالمئة من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية.

وشهدت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية ، حسب التقرير ، ارتفاعا بمعدل 4. 3 بالمئة لتبلغ

4. 889 مليار دولار عام 2018، ومثلت الأرصدة الواردة إلى الدول العربية ما نسبته 2.8 بالمئة من الإجمالي العالمي البالغ 3. 32 تريليون دولار عام 2018، وتركزت الأرصدة فـي عدد محدود من الدول حيث استحوذت كل من السعودية والإمارات ومصر على 8. 54 بالمئة من الإجمالي.