ارتفاع الدين الخارجي للصين 0.3 % حتى مارس

شهد الدين الخارجي غير المسدد للصين نموا بطيئا حتى نهاية آذار/مارس الماضي مع تحسن هيكل العملات، وفقا لما ذكرت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد عن المصلحة قولها أن حجم الدين بلغ 97ر1 تريليون دولار أمريكي حتى آذار/مارس، بزيادة 3ر0 بالمئة أو 5ر6 مليار دولار أمريكي مقارنة مع نهاية العام الماضي.

وقال وانج تشيون يينج المتحدث باسم المصلحة، إن الصين شهدت نموا مطردا في طلب المستثمرين الخارجيين على السندات المحلية المقومة باليوان.

وساهم الدين الخارجي باليوان بشكل أساسي في زيادة الدين الخارجي خلال الربع الأول، حيث ارتفعت نسبته إلى إجمالي الدين الخارجي بواقع 8ر0 نقطة مئوية مقارنة مع عام .2018

وذكرت المصلحة أن رصيد سندات الدين زاد في الربع الأول بنسبة 3ر4 بالمئة قياسا إلى نهاية العام الماضي، بما يمثل6ر22 بالمئة من إجمالي الدين الخارجي غير المسدد.