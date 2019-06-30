دراسة: تراجع وتيرة تحديث المستخدمين للهواتف الذكية

أكدت دراسة أمريكية لأوضاع السوق أن وتيرة تحديث مستخدمي الهواتف الذكية لهواتفهم تراجعت خلال العام الحالي، وهو ما ينعكس على الشركات العاملة في هذا المجال مثل "جوجل" و"آبل".

اعتمدت الدراسة التي نشرتها شركة "إن.بي.دي" للخدمات الاستشارية على تحليل بيانات 3650 مستخدما للهواتف الذكية في الولايات المتحدة، في وقت لاحق من العام الحالي واكتشفت أن حوالي ربع المستخدمين احتفظوا بهواتفهم الذكية السابقة لأكثر من 3 سنوات. وهذه النسبة زادت بمقدار 18 فى المئة خلال العامين الماضيين. في الوقت نفسه أظهرت الدراسة أن 29% من المستخدمين يحتفظون بهواتفهم الحالية لأكثر من عامين.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى تباطؤ وتيرة تغيير الهواتف الذكية نتيجة ارتفاع الأسعار من ناحية وعدم وجود مزايا جديدة مهمة في الأجهزة الأحدث، مضيفا أن هذا الوضع أدى إلى تراجع مبيعات شركات صناعة الهواتف الذكية.

في المقابل ترى شركة "إن.بي.دي" أن دخول الجيل الخامس من تكنولوجيا شبكات الاتصالات يمكن أن يفتح أبواب جديدة أمام تحديث الهواتف، مشيرة إلى أن حوالي ثلثي المستخدمين الذين شملتهم الدراسة يعرفون التكنولوجيا الجديدة وهو نسبة مرتفعة بشدة مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، حيث كان ثلث المستخدمين فقط هو الذين يعرفون تكنولوجيا الجيل الخامس.