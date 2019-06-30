اكتشاف «كنز مائي» على الأرض تحت «الأطلسي»

قال باحثون، إنهم اكتشفوا وجود "كنز مائي" ثمين تحت مياه المحيط الأطلسي، قبالة ساحل نيوجرسي، ورجحوا أن يكون هذا الحوض من المياه الجوفية "ادخارا" مهما للمستقبل في ظل تناقص منسوب المياه العذبة على الأرض.

وبحسب ما نقل موقع nzherald، فإن تقديرات علمية ترى أن المياه العذبة الموجودة في المكان تكفي لملء ما يقارب مليار حوض سباحة، وهو رقم هائل.

ويرجح الباحثون، في ورقة في مجلة "نيتشر" العلمية، أن يكون هذا الحوض هو الأكبر من نوعه في كوكبنا، وتقدر كميته في الوقت الحالي بما لا يقل عن 2800 كيلومتر مكعب، أغلبها من المياه العذبة.

ويرى العلماء أن المياه الجوفية الموجودة في مواقع من هذا القبيل، قد تشكل حلا في المستقبل لأزمة المياه، ولا سيما أن سكان العالم يتزايدون باستمرار، وينتظر أن يصلوا إلى 9.7 مليار نسمة بحلول سنة 2050.

وتعاني عدة دول في العالم مثل الهند، أزمة مياه حادة، في الوقت الحالي، ويرتقب أن ينفد الماء من 21 مدينة، بحلول سنة 2021، والمقلق في الأمر أن 100 مليون نسمة يعيشون في هذه الحواضر. وتم اكتشاف الحوض المائي من قبل باحثين في جامعة كولومبيا في نيويورك ومعهد "وودز هول" لدراسة المحيطات، خلال عملية استطلاع في الساحل الشمالي الشرقي من الولايات المتحدة.