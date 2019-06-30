«أوبر» تستحوذ على شركة ذكاء اصطناعي لتطوير سيارات ذاتية القيادة

استحوذت شركة أوبر على شركة ناشئة تعرف بـMighty AI والمتخصصة في رؤى الذكاء الاصطناعي، وذلك للمساعدة على تطوير تقنيتها للسيارات ذاتية القيادة.

وبحسب موقع TOI الهندي، لم يتم الكشف عن شروط الاستحواذ حتى الآن، ولكن "أوبر" قالت إن نحو 40 موظفا من شركةMighty AI سينضمون إلى مجموعة أوبر للتكنولوجيا المتقدمة لوضع خطط لسيارات الأجرة المستقلة، حيث تعد شركة Mighty AI متخصصة في الرؤية الحاسوبية، وهو مجال داخل الذكاء الاصطناعي يستخدم لفهم أو "تسمية" محيط المركبات التي سيتم نشرها بشكل مستقل.

وقال جون توماسون، نائب رئيس قسم هندسة البرمجيات لقسم "أوبر": "لقد صمم الفريق في Mighty AI تقنية لوضع العلامات على نطاق واسع باستخدام أحدث تقنيات تجربة المستخدم، حيث إن تدريب الذكاء الاصطناعي لدينا بوتيرة متزايدة أمر بالغ الأهمية، لتوسيع نطاق تكنولوجيا القيادة الذاتية لدينا، وأتطلع إلى الجمع بين تكنولوجيا الرؤية الحاسوبية وخبراتنا الحالية في مجال وضع العلامات الأوتوماتيكية لمساعدتنا على التحرك بشكل أسرع".

وقال دارين ناكودا الرئيس التنفيذي لشركة Mighty AI في بيان أصدره: "أنا متحمس لإقران منصة Mighty AI وخبرتها في توليد بيانات عالية الجودة ذات أهمية مع بحث وهندسة Uber ATG من الطراز العالمي، لتسريع عملية تطوير الذات في تكنولوجيا القيادة، فيما تأتي هذه الأخبار وسط تقارير تفيد بأن شركة أبل قد حصلت على شركة Drive.ai للتكنولوجيا ذاتية القيادة لتعزيز طموحاتها الخاصة في هذا القطاع.