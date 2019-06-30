140 ألف معلم يلتحقون ببرامج تدريبية .. 29 % منها في المناهج وطرق التدريس

ينتظر نحو 140 ألف معلم ومعلمة الالتحاق بستة آلاف برنامج تدريبي صيفي في إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، حيث تصدرت موضوعات المناهج وطرق التدريس قائمة الموضوعات الأكثر تسجيلا بما يقارب 29 في المائة من إجمالي المواضيع.

وجاءت موضوعات القيادة في المرتبة الثانية من حيث عدد المسجلين، تلتها موضوعات التعليم الإلكتروني، حيث تدعم هذه الحقائب التدريبية توجهات وزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم وتجويد نواتج التعلم وتوفير بيئاته المهنية الداعمة والمحفزة لاستثمار الأوقات.

وتمنح الوزارة المعلمين الملتحقين ببرامج التدريب الصيفي الصادرة عن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي منظومة من الحوافز المقدمة للمدربين والمتدربين، كاحتساب الساعات التدريبية وحفظها في السجل الأكاديمي للمدرب والمتدرب، والحصول على شهادة معتمدة عن كل برنامج تدريبي خلال فترة التنفيذ.

كما تعتمد الوزارة إتمام عدد الساعات التدريبية في المفاضلة عند الترشيح لأعمال إشرافية أو قيادية في إدارة التعليم أو داخل المدرسة وعند الترشيح لبرنامج التطوير النوعي "خبرات"، وكذلك البرامج التطويرية الخارجية.

وتؤهل هذه الساعات التدريبية المدرب والمتدرب للتفرغ في مجال الدراسات العليا، سواء في الإيفاد للدراسة في الداخل أو الابتعاث الخارجي، أو الإيفاد للتدريس في المدارس السعودية في الخارج بالنسبة للمتدربين.

وعد الإطار التنظيمي حضور المتدرب للبرامج التدريبية المعتمدة من المركز الوطني للتطوير المهني شرطا أساسيا للاستفادة من حوافز التدريب الصيفي والحصول على درجة النمو المعرفي في بطاقة الأداء الوظيفي.

وقال الدكتور محمد المقبل المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي: "إن برامج التطوير المهني الصيفي لهذا العام قد أضيف لها برامج اللغة الصينية والطفولة المبكرة والبرامج التي تعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لدى أبنائنا الطلبة".

وأضاف: "الإقبال من المعلمين والمعلمات نابع من حرصهم الذاتي على تطوير ممارساتهم المهنية والاستفادة من البرامج، التي يقدمها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالمشاركة مع الجامعات، ومركز المبادرات، وشركة تطوير لتقنيات التعليم، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، والمراكز الأهلية والشركات".