رسامات «يونايتد» للفن التشكيلي يجذبن هواة الرسم الحر في «صيف بريدة 40»

استهوت أكثر من عشر رسامات من فريق يونايتد للرسم الحر، زوار مهرجان صيف بريدة 40، بمجموعة من الصور المحاكية واللوحات الفنية والفنون التشكيلية الهادفة التي تترجم ما تختزله ذواتهن من إبداع ومهارة لإيصال رسائل اجتماعية وثقافية وتوعوية وأخرى عن أهمية الانتماء وحب الوطن، ومحاكاة الطبيعة.

وخصصت إدارة المهرجان المقامة فعالياته في متنزه الملك عبدالله في بريدة، مساحة للرسامات لإطلاع الزوار على إبداعهن في الرسم.

وأوضحت الرسامة بشاير الصفوق أحد أعضاء فريق يونايتد، أن المشاركة في هذه المهرجانات تعزز المواهب وتنمي القدرات وتمكن الفتيات المهتمات بالرسم من توسيع دائرة الإبداع ومشاركة المجتمع، والارتقاء بمستوى الثقافة والفنون. كما بينت الرسامة حنان الشبرمي، أن الفتاة السعودية لديها مواهب وقدرات متعددة وباستطاعتها ترجمة ذلك، مشيرة إلى أن الفريق يستعرض أمام زوار المهرجان لوحات فنية تترجم ما تكنه ذواتهن من إبداع، مع ما يقدمنه للزوار من معلومات عن أبعاد الصور وأسرارها.

وأشادت مجموعة من الفنانات بفعاليات مهرجان صيف بريدة 40 وما يقدمه من دعم معنوي ومادي، مثنيات على جهود القائمين بالمهرجان، وما يقدم لهن من تسهيلات ملموسة ومثالية للفنانات والموهوبين، كما قدمن شكرهن للأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم على دعمه الملموس لكل ما من شأنه دعم وتأهيل وتشجيع الفتيات والموهوبين على كل الأصعدة.