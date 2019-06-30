بعد غياب 14 عاما .. كايلي مينوج تعود لمهرجان جلاستونبري

تعود كايلي مينوج المغنية الأسترالية، إلى إحياء حفلة في مهرجان جلاستونبري البريطاني الشهير، وذلك بعد 14 عاما من الانقطاع، بسبب مرض سرطان الثدي عانته آنذاك في عام 2005، عندما أجبرها على إلغاء حفلها المقرر في مهرجان جلاستونبري عام 2005.

وستقدم أميرة البوب الشهيرة لتقديم عرض منفرد رئيس في المهرجان، الذي توصف بأنها "أسطورته" وهو شيء تعترف مينوج "بأنه أمر مهم" بالنسبة لها، بالتزامن مع صدور الألبوم الجديد "ستيب باك إن تايم" بالتزامن مع عودتها. وأدى نجوم مثل دولي بارتون، وليونيل ريتشي، وباري جيب، وشيرلي باسيت، وبول سيمون وآخرون في وقت سابق الفقرة الأشهر في المهرجان.

ويقام مهرجان جلاستونبري الموسيقي الترفيهي السنوي في مقاطعة سومريست في جنوب غرب إنجلترا. ويعد من أكبر المهرجانات المفتوحة عالميا، ويرتاده ما يقارب 200 ألف شخص ولمدة خمسة أيام متتالية، وانطلق المهرجان عام 1970 على أراضي مزرعة وورذي في منطقة سومريستز.