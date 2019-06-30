الاتحاد .. الاستغناء عن الغامدي

قد يلحق عبدالرحمن الغامدي؛ لاعب فريق الاتحاد لكرة القدم، بالقائد أحمد عسيري؛ وجمال باجندوح؛ اللذين غادرا العميد، أخيرا، في إطار تغييرات كبيرة يجريها المدرب التشيلي لويس سييرا؛ على قائمة اللاعبين بعد عودة أنمار الحائلي؛ إلى رئاسة النادي عبر الانتخابات.

وأشارت المصادر، إلى أن باجندوح؛ الذي التزم الصمت بعد إعلان الاتحاد، إبلاغ وكيله عدم الرغبة في تجديد تعاقده، أنه سيودّع جماهير العميد عبر رسالة سينشرها على صفحاته الخاصة في وسائل التواصل الإجتماعي. ويقترب جاري رودريجيز؛ القادم من الرأس الأخضر، من الالتحاق بنادي فنربخشة التركي، لموسم واحد بالاتفاق بين الناديين، إذ إن سييرا؛ لا يرغب أيضا في الاحتفاظ به استنادا إلى مستوياته التي ظهر بها في الموسم الماضي.