آلفيس يعزز هجوم الفيصلي

ستعوض إدارة نادي الفيصلي، لاعب فريقها البرازيلي دينيلسون بيريرا، المعار من نادي أتليتكو مينيرو، بمواطنه وليام آلفيس، مهاجم نادي تشافيس البرتغالي، لتدعيم هجوم العنابي في الموسم الجديد.

واستغنى الفيصلي عن المهاجم روجيرو، الذي انتقل إلى نادي الاتفاق، ليبدأ العنابي في البحث عن تدعيم هجومه في ظل الرحيل المنتظر لدينيلسون أيضا، لتتجه بوصلته إلى الدوري البرتغالي حال اكتمال صفقة آلفيس. ولم يقدم دينيلسون، المستوى المطلوب، ما أسهم في عدم تفعيل خيار شراء عقده، ليعود إلى أتليتكو مينيرو.

يذكر أن نادي هايدوك سبليت الكرواتي، يزاحم الفيصلي على التعاقد مع آلفيس، إلا أن وكيل أعماله سيوافق على العرض الأفضل بينهما.

وتضم قائمة الأجانب في الفيصلي حتى الآن كلا من ـ البرازيلي ديجور روسي، ومواطناه جوستافو، ورافاييل دا سيلفا، والهولندي رولي بونيفاسيا، والتريندادي خاليم هايلاند، والكولومبي كالديرون.

علي صعيد آخر، يصل المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا، غدا ليشرف على أول التدريبات بعد العودة من الإجازة اليوم على ملعب النادي، يسبقها الفحص الطبي على جميع اللاعبين واختبارات اللياقية على أن تستمر التدريبات إلى حين موعد التحليق صوب المعسكر الإعدادي في سلوفينيا.