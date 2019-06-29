إيطاليا تغرم "فيسبوك" مليون يورو بسبب "كيمبريدج أناليتيكا"

"الاقتصادية" من الرياض

قالت منظمة مراقبة الخصوصية في إيطاليا إنها غرمت "فيسبوك" مليون يورو (1.13 مليون دولار) بسبب مشكلة بيانات "كيمبريدج أناليتيكا".

وأوضحت المنظمة الحكومية في بيان أن 57 إيطاليا قاموا بتحميل تطبيق "هذه حياتك الرقمية" من خلال الولوج لحساب "فيسبوك"، ونتيجة لذلك، حصل التطبيق على بيانات نحو 215 ألف مستخدم إيطالي.

لكن المنظمة أكدت عدم نقل أي بيانات فعليا لـ"كيمبريدج أناليتيكا"، وهي شركة للاستشارات السياسية وجمع البيانات، متوقفة عن العمل الآن، بحسب "سكاي نيوز"

وأشارت شركة فيسبوك، في بيان إلى أنها تركز على حماية خصوصية الناس، وستراجع قرار المنظمة المراقبة "وتستمر في المشاركة بشكل بناء مع وضع مخاوفها في الاعتبار".

وكانت شركة مراقبة حماية البيانات البريطانية قد خلصت إلى أن "كامبريدج أناليتيكا" قامت بجمع بيانات من "فيسبوك" بشكل غير مناسب لمساعدة حملة دونالد ترمب الرئاسية الناجحة في 2016.

وفرضت السلطات البريطانية غرامة على "فيسبوك" بقيمة 500 مليون جنية استرليني، بسبب تورطها في مشكلة "كامبريدج أناليتيكا"، وهي أقصى غرامة يمكن أن تفرضها هيئة تنظيم البيانات في المملكة المتحدة.

يذكر أن "فيسبوك" اعترفت بأن شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية يمكن أن تكون قد حصلت بطريقة غير مشروعة على معلومات شخصية لما يقدر بنحو 87 مليونا من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في زيادة على تقديرات سابقة لوسائل إعلام إخبارية تحدثت عن 50 مليونا.