"أبل" تلجأ إلى الصين لتصنيع حاسوبها الجديد "ماك برو"

تعتزم شركة "أبل" تصنيع حاسوبها الجديد "ماك برو" في الصين، مبتعدة عن خط التجميع الأمريكي الذي كانت تستخدمه لذلك المنتج في السنوات الأخيرة، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن أشخاص على دراية بهذه الخطوة لم تذكر هوياتهم.

وأصدرت شركة أبل بيانا قالت فيه إن جهاز ماك برو الجديد سيتم تصميمه وهندسته في ولاية كاليفورنيا، لكنها لم تذكر أين سيتم تجميعه.

وتجمع شركة أبل جهاز ماك برو في أوستن في ولاية تكساس منذ عام 2013 كجزء من التزام بقيمة 100 مليون دولار قام به تيم كوك الرئيس التنفيذي في مقابلة تلفزيونية وطنية.

وتقول الصحيفة إن جهاز ماك برو الجديد، بقيمة ستة آلاف دولار، سيتم تجميعه في مصنع بالقرب من شنغهاي. وتصنع الشركة بالفعل جهاز آي فون ومعظم الأجهزة الأخرى في الصين.

وكانت تقارير قد أكدت أن شركة أبل تدرس نقل ما يصل إلى 30 في المائة من طاقتها الإنتاجية من الصين إلى جنوب شرق آسيا في وقت تستعد فيه لإعادة هيلكة سلسلة التوريد التابعة لها.

وطلبت شركة أبل من مورديها الرئيسين تقييم الآثار المترتبة على تكلفة نقل ما بين 15 في المائة و 30 في المائة من طاقتها الإنتاجية.

وقالت التقارير إن طلب شركة أبل جاء نتيجة النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، لكن ذلك لن يؤدي إلى تغيير في قرار الشركة.