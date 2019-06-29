علماء يحققون إنجازا كبيرا ويعالجون الصلع نهائيا

حقق علماء معهد سانفورد بورنهام بريبيس للاكتشافات الطبية في لاجولا في كاليفورنيا، إنجازا مهما في علاج الصلع يمكن أن يساعد الملايين على إنماء شعر الرأس بلا حدود، بحسب روسيا اليوم.

واستخدم العلماء الخلايا الجذعية البشرية لدمجها مع خلايا الفئران قبل ربطها بأداة ثلاثية الأبعاد قابلة للتحلل، تعمل على التحكم في اتجاه نمو الشعرة وسماكتها وطولها، وتساعد على اندماج الخلايا الجذعية في الجلد.

وقال الدكتور أليكسي تيرسكيخ، من معهد سانفورد بورنهام بريبيس: "هذا إنجاز كبير. تتغلب طريقتنا الجديدة على التحديات التكنولوجية الرئيسة، التي حالت دون الاستخدام الفعلي لاكتشافنا. ولدينا الآن طريقة قوية ومحكمة للغاية لإنماء شعر طبيعي عبر الجلد، باستخدام مصدر غير محدود من الحليمة الجلدية المشتقة من الخلايا الجذعية البشرية".

وعادة، لا يمكن الحصول على خلايا الحليمة الجلدية بكميات كبيرة بما يكفي لتكون مفيدة لاستعادة نمو الشعر. ولكن زراعتها من الخلايا الجذعية تعني أن العلماء يستطيعون إنشاء خزان إمدادات غير محدودة لإنماء الشعر.

وفي حديثه ضمن الجمعية الدولية لأبحاث الخلايا الجذعية في لوس أنجلوس، أضاف الباحث ريتشارد شافو: "إن هذا التطور الجديد سيحسن حياة الملايين، حيث يؤثر تساقط الشعر بشكل كبير في مزاج كثير من الناس".

ويدرس العلماء الآن إمكانية تطبيق العملية نفسها على البشر، ويقولون إن هناك عددا غير محدود من الخلايا الجذعية، التي يمكن الحصول عليها عبر اختبار بسيط للدم.

ويعاني كثيرون مشكلة تساقط الشعر، التي يرجح كثيرون أنها ناتجة عن الاستعداد الجيني أو الشيخوخة، لكن في بعض الأحيان قد يكون تساقط الشعر أحد أعراض مشكلة صحية أكبر.