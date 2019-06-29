انتشال 40 طن شباك صيد من دوامة نفايات المحيط الهادئ

انتشلت مجموعة من أنصار البيئة 40 طنا من شباك الصيد المهجورة هذا الشهر من منطقة تعرف باسم دوامة نفايات شمال المحيط الهادئ.

وقام البحارة على متن مركب شراعي بحري برحلات من هاواي إلى قلب المحيط الهادئ، حيث استعادوا الغنيمة المكونة من شباك صيد بلاستيكية في الغالب كجزء من محاولة لتخليص المياه من الشباك التي تعلق فيها الحيتان والسلاحف والأسماك وتتلف الشعاب المرجانية، بحسب "سكاي نيوز".

وأفادت ماري كراولي، مؤسسة المجموعة، أن المتطوعين في "أوشن فويدجز إنستتيوت" غير الربحية ومقرها كاليفورنيا، أزالوا الشباك المهملة من موقع بحري حيث تتقارب التيارات المحيطية بين هاواي وكاليفورنيا خلال رحلتها التي تستمر 25 يوما.

وتعد المجموعة من بين عدد قليل من منظمات غير ربحية تعمل على جمع النفايات البلاستيكية من المحيطات المفتوحة، وهو جهد قد يكون خطيرا ويستغرق وقتا طويلا.

وقالت ماري: "ينبغي أن يبشر نجاحنا بالطريقة التي تمكننا من القيام بأعمال تنظيف أكبر وإلهام عمليات التنظيف في جميع أنحاء المحيط الهادئ وفي جميع أنحاء العالم أنه ليس شيئا نحتاج إلى الانتظار لفعله".

وعادت سفينة الشحن إلى هونولولو في 18 حزيران (يونيو) الجاري، حيث تم فصل طنين من المهملات البلاستيكية عن شباك الصيد وتم التبرع بها لفنانين محليين لتحويلها إلى عمل فني لتثقيف الناس حول تلوث المحيطات بالبلاستيك.

وأوضحت ماري أن بقية النفايات سلمت إلى محطة طاقة خالية من الانبعاثات ستحرقها وتحولها إلى طاقة.