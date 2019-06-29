"نوفاتك" الروسية تبيع 10% بمشروع "أركتيك" للغاز لشركتين يابانيتين

قالت شركة نوفاتك، أكبر منتج للغاز بالقطاع الخاص في روسيا، إنها وافقت على بيع حصة نسبتها عشرة بالمئة في مشروعها المقبل لتسييل الغاز الطبيعي في روسيا "أركتيك إل.إن.جي-2" لشركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن وميتسوي آند كو.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي اليوم السبت عقب اجتماع قمة العشرين في أوساكا باليابان إن الاستثمارات اليابانية في المشروع ستصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار.

وذكرت شركة ميتسوي في بيان أن الشركتين ستشتريان الحصة من خلال مشروع مشترك مقره هولندا وتمتلك فيه شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن حصة 75 بالمئة ويعود الباقي لشركة التجارة اليابانية.

وتمتلك نوفاتك حصة 60 بالمئة في المشروع الذي لم يشيد بعد، في حين تملك كل من توتال الفرنسية، والشركة الوطنية الصينية للتنقيب عن النفط والغاز وتطويرهما (سي.ان.او.دي.سي)، وشركة (سي.ان أو.او.سي) الصينية أيضا حصة عشرة بالمئة.