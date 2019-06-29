البيئة تضبط 83 مخالفا لنظام المحافظة على مصادر المياه وتغرمهم بـ 1.23 مليون ريال

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 83 مخالفاً لنظام المحافظة على مصادر المياه ولائحته التنفيذية، تجاوزت قيمتها 1.23 مليون ريال وتوزعت في مناطق الرف الرسوبي والدرع العربي وذلك في مناطق الرياض، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والباحة، والشرقية، وتبوك.
وأوضحت الوزارة، أن المخالفات اشتملت على حفر آبار دون الحصول على ترخيص، وحفر آبار دون الحصول على رخصة لمزاولة مهنة حفر الآبار، إلى جانب تنظيف الآبار دون ترخيص من الوزارة، وزيادة عمق الحفر على خلاف ما صدر في الترخيص المصرح له.
وبينت أن إجمالي الغرامات على مقاولي الحفر والأفراد والجهات المخالفة بلغت نحو 1.23 مليون ريال، مشيرة إلى أن قيمة المخالفات تعتمد على التكوين الجيولوجي ونوع المخالفة حسب تعدد المخالفات، إضافةً إلى إلزام مرتكبي المخالفات بردم الآبار المخالفة على نفقتهم الخاصة إذا كانت في أرض لا يملكها أو منها ضرر على المجاورين وفق تطبيق النظام.
ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الراغبين بحفر الآبار، إلى اتباع الاشتراطات الصحيحة والحصول على الرخص اللازمة إلكترونياً عبر موقع الوزارة http://www.mewa.gov.sa بالدخول على طلب رخصة حفر بئر، مبينة أن الحصول على الرخص اللازمة من شأنه المحافظة على الثروات المائية، وضمان عدم تلوث الطبقات الجوفية للمياه.
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