أبوظبي.. أكبر محطة طاقة شمسية بالعالم تبدأ التشغيل التجاري

أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الشركة الرائدة بمجال تخطيط وشراء وتوفير المياه والكهرباء في دولة الإمارات، عن بدء التشغيل التجاري لمحطة "نور أبوظبي" – أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية قدرها 1,177 ميغاواط.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يتيح المشروع لأبوظبي زيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة والحد من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، الأمر الذي يساعد على جعل الطاقة أكثر استدامة وكفاءة ويقلل الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بمقدار مليون طن متري سنويا، وهو ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارع الإمارة بحسب سكاي نيوز .

وتم إنشاء محطة "نور أبوظبي" في منطقة سويحان بأبوظبي بتكلفة إجمالية 3,2 مليار درهم، وهي مشروع مشترك بين حكومة أبوظبي وائتلاف يضم شركة ماروبيني اليابانية وشركة "جينكو سولار" القابضة الصينية.

وتضم المحطة التي توفر طاقة إنتاجية تكفي لتغطية احتياجات 90 ألف شخص، أكثر من 3,2 مليون لوح شمسي تم تركيبها على مساحة 8 كيلومترات مربعة، وعدا عن حجم الموقع، سجلت "نور أبوظبي" رقما قياسيا جديدا عند تقديم العطاءات، حيث استقطبت التعرفة الأكثر تنافسية على مستوى العالم بقيمة 8,888 فلس لكل كيلوواط ساعة.

ولتحقيق التشغيل التجاري الكامل في الوقت المحدد، وصل عدد العاملين في الموقع خلال ذروة العمليات الإنشائية إلى أكثر من 2900 شخص.