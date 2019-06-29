«ناسا» تعلن مهمة دون طيار لاستكشاف أكبر أقمار زحل

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أمس الأول خططا لإطلاق مهمة لاستكشاف قمر تيتان، أكبر قمر لكوكب زحل، وذلك عبر استخدام مركبة فضاء دون طيار يطلق عليها دراجون فلاي.

وتنص الخطط على أن تبدأ الطائرة، دون طاقم، رحلتها إلى سطح تيتان في عام 2026، مع تحديد موعد وصول مقرر في 2034.

ويهتم العلماء بتيتان بوجه خاص نظرا لأنه يشتمل على كل المكونات الأساسية اللازمة للحياة.

وقالت اليزابيث تيرتل، وهي عالمة في مجال الكواكب التي تتولى قيادة المهمة إن "دراجون فلاي طائرة دون طيار بحجم طوافات المريخ، وسنكون قادرين على الطيران من مكان إلى آخر على تيتان".

يذكر أن تيتان هو القمر الإهليلجي السادس في الترتيب بعدا عن زحل، وكثيرا ما يوصف بأنه قمر يشبه الكوكب، وهو أكبر بنسبة 50 في المائة من قمر الأرض وأثقل منه بنسبة 80 في المائة. وهو ثاني أكبر قمر في النظام الشمسي بعد قمر المشتري جانيميد، وهو أكبر من أصغر كوكب (عطارد) ولكنه أقل منه ثقلا بنسبة 40 في المائة. اكتشف في عام 1655 من قبل الفلكي الهولندي كريستيان هويجنز.

ويتكون تيتان أساسا من الجليد ومواد صخرية، وكما هو الحال مع الزهرة قبل عصر الفضاء فقد منع الغلاف الجوي الكثيف المعتم فهم سطح تيتان حتى تم الحصول على معلومات جديدة من مهمة كاسيني-هويجنز في 2004.