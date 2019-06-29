مصمم آيفون يترك «أبل» لإنشاء شركته الخاصة

قرر جوني إيف، كبير المصممين في شركة أبل الأمريكية، ترك الشركة بعد عقود قضاها في الشركة المصنعة لـ"آيفون" من أجل تأسيس شركة مستقلة.

وقالت شركة أبل أمس الأول إن الشركة تخسر المصمم الشهير جوني إيف الذي سيترك الشركة في وقت لاحق من هذا العام، لبدء شركة تصميم مستقلة.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل في بيان صحافي بحسب "الألمانية": "جوني شخصية فريدة في عالم التصميم، ولسنا مبالغين في تقدير دوره في إحياء شركة أبل".

وكان البريطاني إيف (52 عاما) هو المسؤول عن تصميم جميع منتجات أبل الرئيسة، بما في ذلك "أي ماك" المعاد تصميمه في عام 1998، وهو المنتج الذي ساعد أبل على الخروج من دوامة الهبوط، وقد صمم أيضا شكل ومظهر آيفون، منتج أبل الأكثر نجاحا.

وانضم إيف إلى شركة أبل في أوائل التسعينيات، وأصبح قائد فريق التصميم في عام 1996 كما كان أحد المقربين من مؤسس الشركة ستيف جوبز، الذي توفي عام 2011.

وقال كوك إن أبل ستواصل الاستفادة من مواهب إيف عبر العمل معه بشكل مباشر في مشاريع حصرية ومن خلال العمل المستمر لفريق التصميم الخاص به.

وقال إيف: "بعد ما يقرب من 30 عاما وعدد لا يحصى من المشاريع، فأنا فخور جدا بالعمل الدائم الذي قمنا به لإنشاء فريق للتصميم، والطريقة والثقافة داخل شركة أبل التي ليس لها مثيل"، مضيفا أن الفريق "أكثر حيوية وأكثر موهبة" من أي وقت في تاريخ أبل.