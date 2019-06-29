مشاهدة التلفزيون تعد سلوكا أكثر سوءا من العمل في المكتب

أشارت دراسة حديثة إلى أن ساعات مشاهدة التلفزيون بعد العشاء تعد سلوكا أكثر سوءا من العمل في المكتب.

ووجدت الدراسة الجديدة التي أجرتها جمعية القلب الأمريكية، أن الأمريكيين الذين يقضون أكثر من أربع ساعات يوميا في مشاهدة التلفزيون، لديهم خطر أعلى بنسبة 50 في المائة للإصابة بأمراض القلب، أو الوفاة المبكرة مقارنة بالذين يشاهدون التلفزيون أقل من ساعتين. ويقول فريق البحث إن الفارق بين الجلوس وراء مكتب في العمل، والاستلقاء على أريكة في المنزل يعزا في الغالب إلى الوجبات الكبيرة والوجبات الخفيفة الدسمة التي نميل إلى تناولها بنهم، قبل أو أثناء الجلوس أمام التلفزيون.

وينصح الباحثون بتغيير قائمة الوجبات الخفيفة، وأخذ استراحة في منتصف الوقت، بالتجول قليلا لتجنب المخاطر المحيطة بهذه الممارسة.

ألقت عديد من الدراسات اللوم في ارتفاع معدلات السمنة، وأمراض القلب وغيرها على الساعات التي نقضيها في الجلوس وراء المكاتب. لقد ذهبت بعض التقارير إلى حد القول "إن وظائف مكتبنا تقتلنا، من خلال زيادة أخطار الموت المبكر".

لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن الجلوس أمام التلفزيون أكثر ضررا، وأوضحت أنه كلما زاد عدد ساعات المشاهدة، أصبحت حالة قلوبنا أسوأ.